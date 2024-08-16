TBMM Genel Kurulunda Arbede: İki Milletvekiline Kınama Cezası

TBMM Genel Kurulunda Gerilim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü bir toplantı için bir araya geldiğinde, beklenmedik bir şekilde bir arbede yaşandı.

TİP ve AK Parti Milletvekillerine Cezalar

Olayın ardından, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

Olayın Nedenleri ve Sonrası

Toplantının gidişatında yaşanan bu duruma yönelik çeşitli açıklamalar yapılırken, Meclis'teki tartışmaların nedenleri üzerinde duruluyor.