TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP’nin gündeme ilişkin grup önerileri oy çokluğuyla reddedildi. Genel Kurulda, muhalefet partilerinin önerileri arasında yer alan öne çıkan konular şunlardı:

Saadet Partisi : Aile hekimliği

: Aile hekimliği İYİ Parti : Polislerin özlük hakları

: Polislerin özlük hakları DEM Parti : Öğretmen atamaları

: Öğretmen atamaları CHP: Gebze'deki doğal gaz patlaması

Aile Hekimliği Üzerine Tartışmalar

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, aile sağlık merkezlerinin Türkiye sağlık sisteminin %40’ını karşıladığını belirtirken, aile hekimlerinin %15 oranında olduğunu ifade ederek, "Hekimlerimizin %15'i sağlık hizmetlerinin %40 yükünü maalesef karşılamak zorunda kalıyorlar" dedi. Kaya, aile hekimlerinin yaşadığı sorunların derinleştiğine dikkat çekti.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hakkında eleştirilerde bulunan Kaya, bu yönetmeliğin aile hekimlerinin iş güvencelerini zayıflattığını ve maaşlarını belirsiz bir hale getirdiğini savundu.

Muhalefetten Gelen Eleştiriler

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, aile hekimlerinin taleplerinin sadece hasta memnuniyetine yönelik olduğunu belirtti. Kocamaz, "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı tamamen kamu tarafından sağlanmalıdır" dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'de devlet hastanesi ihtiyacına dikkat çekerek, vatandaşların sıra bulamadığını anlattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, sağlık sisteminin düzeltilmemesi durumunda sağlık hizmetlerinin verimlilik kazanamayacağını vurguladı.

İktidarın Görüş Bildirimi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimlerinin hasta gruplarına daha fazla zaman ayırmasının hedeflendiğini dile getirdi. Arslan, "Bu yönetmelikte değişiklikler de iyileştirmeler de yapılacaktır" diyerek aile hekimlerinin endişelerini gidermeye çalıştı.

Sonuç olarak, muhalefetin grup önerileri Genel Kurulda oy çokluğuyla reddedilirken, sağlık alanındaki sorunlar ve öneriler tartışılmaya devam etti. Ayrıca, yapay zeka ile çocuklara karşı şiddet ve istismara yönelik araştırma komisyonlarına bazı vekiller atandı. Genel Kurul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçti.