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TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Öneriler, ekonomik sorunlar ve aile politikaları üzerineydi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 22:34
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP gibi muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Mecliste, Yeni Yol Partisi'nin 'aile ve sosyal politikalar', İYİ Parti'nin 'enflasyon', DEM Parti'nin 'enflasyon' ve CHP'nin 'İstanbul’daki belediye soruşturmaları' konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol Partisi'nden Aile Politikaları Üzerine Eleştiriler

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, açıklamalarında bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğine dikkat çekerek, yıllara isim vermekle sorunların çözülemeyeceğini vurguladı. Esen, "Gençler evlenemiyor, evlenenler geçinemiyor, geçinenler çocuk yapmaya cesaret edemiyor," ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını talep eden Esen, toplumun temel taşı olan aile yapısının desteklenmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Ekonomik Kriz Üzerine Uyarıda Bulundu

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilerin %80'inin, çalışanların %50'sinin açlık sınırının altında yaşadığını belirterek, "Bütçe açıkları yükseliyor, esnaf kepenk kapatıyor. İhracatçı rekabet edemiyor," dedi. Usta, çözüm olarak toplumsal mutabakat önerisinde bulundu.

AK Parti'den Enflasyonla Mücadele Vurgusu

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, enflasyon sorununu sadece bir iktisadi mesele değil, bir devlet politikası olarak değerlendirdiklerini belirtti. Kocacık, "Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşacağız," diyerek yazılı açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücretle İlgili Yücelten Çağrılar

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, asgari ücretliye ara zam yapılmasını talep etti ve Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Bozan, "Asgari ücretli ne yiyor, ne içiyor?" sorularıyla sorunların derinine inilmeli,” dedi.

CHP'den İmamoğlu Hakkında Eleştiriler

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirirken, İstanbul Başsavcılığı’nı hukuksuz kararlar almakla suçladı.

Genel Kuruldaki görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerini temsil eden öneriler reddedildi. Ayrıca, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun önergesi de kabul edilmedi. Genel Kurulda ayrıca çeşitli kanun tekliflerinin görüşülmesine geçildi.

İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında, Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almedia Mendonçe ve beraberindeki heyet Genel Kurulu ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını...

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını sürdürdü.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını...

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını sürdürdü.

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