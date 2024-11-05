DOLAR
34,27 0,1%
EURO
37,49 -0,51%
ALTIN
3.022,43 -0,01%
BITCOIN
2.397.728,74 -3,77%

TBMM Genel Kurulunda Partilerin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin önerileri oy çokluğuyla reddedildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:03
TBMM Genel Kurulunda Partilerin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yapılan toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin gündeme dair grup önerileri kabul edilmedi.

Partilerin Gündem Önerileri

Genel Kurulda, Saadet Partisi’nin "Filistin ile ticaret", İYİ Parti’nin "Tip-1 diyabet hastası çocuklar" ile ilgili ve CHP’nin "Kayyum atanması uygulaması" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Öneriler Üzerine Yapılan Konuşmalar

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, konuşmasında, İsrail’in bir yılı aşkın süredir Filistin’de soykırım uyguladığını ifade ederek, "Türkiye ile Filistin’in ticaret hacmi artıyor. Ancak gönderilen ürünlerin çoğu insani ihtiyaçlar değil, askeri malzemeler. Bu durumu araştırmalıyız," dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Türkiye’deki 30 bin Tip-1 diyabetli çocuğun günde dört kez kan alıp verdiğini belirterek, bu çocuklara gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını eleştirdi.

Partiler Arası Tartışmalar

İYİ Parti’nin önerisine ilişkin tartışmalar yaşanırken, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kendisinin de Tip-1 diyabetli bir çocuğu olduğunu belirterek,"Tartışmalarınızla insanları rencide ettiniz. Sensör almakta zorluk çeken ailelerin durumunu göz ardı ediyorsunuz," dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise, son günlerde dört belediyeye kayyum atandığını hatırlatarak, "Halkın iradesi ile seçilenleri hiçe sayan bu uygulamalara karşı duracağız," ifadesini kullandı.

Toplantıda söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ise, görevinin kötüye kullanılması iddialarıyla gündeme gelen Esenyurt Belediye Başkanı hakkında eleştirilerde bulundu. CHP’nin mitinginin katılım sayısını gözler önüne sererek, destek bulamadığını vurguladı.

Sonuç ve Oylama

Tüm bu tartışmaların ardından, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin grup önerileri yapılan oylamalarda kabul edilmedi. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen teklifin görüşmesine geçildi. Oylama öncesinde yapılan yoklamalarda yeterli sayı sağlanamadığı için birleşim, ertesi güne atıldı.

İLGİLİ HABERLER

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'de Siyasi Sarsıntı: Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı
2
İstanbul'da Eğitim Sırasında Şehit Düşen Deniz Teğmen Öz'ün Acısı
3
TBMM Genel Kurulunda Partilerin Önerileri Reddedildi
4
DMM'den Sosyal Medyaya Yanıt: Çarpıtma İfadeler
5
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 Burs ve Kredi Sonuçlarını Açıkladı
6
Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor
7
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek