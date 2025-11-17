TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu heyeti, Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda 39 başvuruyu yerinde inceledi ve rapora bağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:33
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Düzce Ceza İnfaz Kurumunda kapsamlı incelemelerde bulundu.

Komisyon heyeti

Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığındaki heyette, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Alkayış, gerçekleştirilen tüm cezaevi ziyaretlerinin rapor haline getirildiğini, en son Sincan Cezaevi raporunun karara bağlandığını hatırlattı.

Alkayış şunları söyledi: "Düzce’deki cezaevinde incelemelerimizi yaptık. Burada gördüklerimizi komisyonda hep beraber değerlendireceğiz. Düzce Ceza İnfaz Kurumu’ndan 39 adet başvuru oldu. Başvuruya ilişkin talepleri yerinde görmek istedik. Milletvekili arkadaşlarımızla burada inceledik ve bunları rapora bağlayacağız. Daha sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız"

