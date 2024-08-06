TBMM Hukuk Heyeti, Lahey'de Soykırım Davasına Müdahillik Başvurusunda Bulunacak

TBMM Hukuk Heyeti Lahey'de Soykırım Davasına Müdahillik Başvurusu Yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahillik için bir heyetle Lahey'e gitti. Yüksel, İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in Gazze'de sistematik bir soykırım suçu işlediğini belirtti.

Soğan Suçlamaları ve Delil Hazırlıkları

Yüksel, İsrail'in Gazze'de 40 bin insanı öldürdüğünü kaydederek, bu kişiler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu vurguladı. Heyetin, Lahey'e Türkiye saatiyle 17.30'da UAD’ye sunmak üzere başvuru dosyasını teslim edeceği belirtildi.

Türkiye'nin bu davaya müdahil olacağını ilk andan itibaren duyurduklarını ifade eden Yüksel, 31 Mayıs'ta Lahey Büyükelçiliği'nden resmi olarak müdahillik başvurusunu yaparak, çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Diğer Ülkelerin Desteği ve Türkiye'nin Rolü

TBMM hukuk heyeti, diğer ülkelerin de müdahillik başvurularında bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin en kapsamlı başvuruyu yaparak delilleri sunma amacında olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel de Lahey'de yapılacak başvuruda Türkiye'nin görüşlerini ifade edeceklerini belirtti.

Karayel, “İsrail’in yargılanması son derece önemli. Türkiye olarak sürece destek veriyoruz” dedi. Heyette Cahit Özkan da yer alacak ve Türkiye adına dilekçe sunulacak.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel (solda) ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (sağda), Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak başvuru dosyasını teslim etmek üzere Lahey'e gitti. Cüneyt Yüksel Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel (solda) ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (sağda), Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak başvuru dosyasını teslim etmek üzere Lahey'e gitti. Cüneyt Yüksel Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel (solda) ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (sağda), Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak başvuru dosyasını teslim etmek üzere Lahey'e gitti. Cüneyt Yüksel Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.