TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yanık, Türkmenistan Ombudsmanı Gurbannazarovo ile Görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Türkmenistan Ombudsmanı Yazdursun Gurbannazarovo başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Aşkabat Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Yanık, heyeti TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kardeş Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yanık, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, bireysel hak arama yollarının parlamentodaki unsurlarından biri olduklarını belirten Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de vatandaşların kendi haklarını savunma yollarının çeşitlendiğini kaydetti.

Yanık, Türkmenistan Ombudsmanlığı ve Türkiye'deki ombudsmanlık arasındaki ilişkilerin gelişim beklentilerini aktararak, insan hakları alanında artan sorunlara dikkat çekti. "İnsan hakları konusunda Türk dünyasının kadim tarihinden getirdiğimiz birikimi yeniden ortaya koymak bize düşen bir sorumluluktur," dedi.

Yanık, Türkiye'nin çatışmalara uzlaşmacı bir tavır sergilediğine de değinerek, 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının önlenmesi için dünya çapında farkındalık yaratma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkmenistan Ombudsmanı Yazdursun Gurbannazarovo ise, ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştireceğine inandığını ifade etti. Aileye olan saygının her iki ülkede benzer şekilde önemli olduğuna dikkat çeken Gurbannazarovo, "Kadına ve çocuğa saygı gösterilmesine çok önem veriyoruz; bunun köklerimizden geldiğini düşünüyorum," dedi.

Türkmenistan'da ombudsmanlık kurumunun bağımsız olduğunu belirten Gurbannazarovo, son 8 yılda insan haklarının geliştirilmesine yönelik birçok faaliyet yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Gurbannazarovo başkanlığındaki heyet, ardından Çocuk Hakları Alt Komisyonu Üyesi Adem Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin geçmişine değinerek, bu ilişkilerin daima sürmesi temennisinde bulundu. Komisyonun yaptıkları çalışmalar hakkında heyeti bilgilendiren Yıldırım, "En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için Türkmenistan’da atacağınız tüm adımların destekleneceğini bilmenizi istiyoruz," ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Türkmenistan Ombudsmanı Yazdursun Gurbannazarovo başkanlığındaki heyetle görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Aşkabat Ofisi Koordinatörlüğünde, Türkmenistan Ombudsmanı Gurbannazarovo başkanlığındaki heyeti ilk olarak Yanık kabul etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Türkmenistan Ombudsmanı Yazdursun Gurbannazarovo başkanlığındaki heyetle görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Aşkabat Ofisi Koordinatörlüğünde, Türkmenistan Ombudsmanı Gurbannazarovo başkanlığındaki heyeti ilk olarak Yanık kabul etti.