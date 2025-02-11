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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Komisyonu, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı önlemek amacıyla İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:53
TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

İstanbul'da Devam Eden İncelemeler

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'da önemli incelemeler gerçekleştirdi. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki ziyaretler sırasında, komisyon üyeleri yetkililerle bir araya gelerek mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Komisyonun Amacı ve Faaliyetleri

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarını önlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’daki incelemelerini sürdüren komisyon, farklı kuruluşlarda yapmış olduğu ziyaretlerle mevcut düzenlemeleri gözden geçirmenin yanı sıra ek tedbirler belirlemeyi hedefliyor.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde Gerçekleştirilen Aktiviteler

Komisyon üyeleri, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapılan atölyeler hakkında bilgi alarak, Enstitü Müdürü Çiğdem Yıldız ve diğer yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında, kadınların sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik sağlanan destekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Komisyon üyeleri, kadınların atölyelerde ürettikleri tasarımları da inceleyerek beğenilerini ifade etti.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Ziyareti

Komisyon, ziyaretlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u ziyaret etti. Ardından, Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne geçerek, burada da yetkililerden faaliyetler hakkında sunum alındı. Komisyon Başkanı Cevizoğlu, yerinde inceleme yapmanın önemine dikkat çekerek, "Yerinde inceleme çalışma toplantısı yaptık. Alandaki çalışmaları yerinde görmek bizim için çok değerli," dedi.

TBMM Kadına Karşı Şidet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma...

TBMM Kadına Karşı Şidet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. TTBMM Kadına Karşı Şidet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu (ortada), İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin (solda) ve Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız (sağda) program kapsamında yapılan sunuma katıldı.

TBMM Kadına Karşı Şidet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma...

TBMM Kadına Karşı Şidet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. TTBMM Kadına Karşı Şidet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu (ortada), İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin (solda) ve Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız (sağda) program kapsamında yapılan sunuma katıldı.

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