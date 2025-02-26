TBMM, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Grand Kartal Otel'de İnceleme Yapacak

TBMM Komisyonu, Kartalkaya'daki yangın faciasının detaylarını araştırmak için Grand Kartal Otel'de inceleme yapacak.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:41
TBMM, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Grand Kartal Otel'de İnceleme Yapacak

TBMM Yangın Araştırma Komisyonu Grand Kartal Otel'de İncelemede Bulunacak

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu, yarın Grand Kartal Otel'de araştırmalarda bulunacak. Yangının boyutlarının tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumlu kurumların tespit edilmesi amacıyla kurulan komisyon, etkileyici detayları ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Komisyon Üyeleri Bolu'ya Gidiyor

AA muhabirinden edinilen bilgilere göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen yangının izleri sürülecek. Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un liderliğinde, komisyon üyeleri yanı sıra uzmanlar ve görevliler de yer alacak. Yetkililerin yangınla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Ayrıca, 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan incelemenin, gündeme alınan kararla bir gün erkene alındığı bilgilendirildi.

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