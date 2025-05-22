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TBMM Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştırmak amacıyla düzenlenen komisyon toplantısında sigorta sorunları ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:53
TBMM Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını faciasını incelemek üzere oluşturulan Araştırma Komisyonu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerini dinlemek için bir araya geldi. Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanının Açıklamaları

Toplantının açılış konuşmasında Başkan Altınok, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yapılacak her işlemin hukuka uygun olması gerektiğini vurguladı. Ardından, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, Birlik'in yarı kamu niteliğindeki meslek örgütü statüsünü anlattı.

Yangın sigortasının isteğe bağlı olduğunu ifade eden Obalı, bir otel veya müessesenin risklerini sigorta yaptırmadan da üstlenebileceğini belirtti. Obalı, önemli işlevlerinin finansal kayıpları telafi etmek olduğunu aktardı.

Sigorta Yaptırma Oranlarının Değişimi

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır'ın sigorta yaptırma oranlarının yangın sonrası arttığına dair değerlendirmesine yanıt veren Obalı, bu artışın yaşandığını ancak zamanla hızla düştüğünü söyledi. Sigorta farkındalığını artırmak için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Öneriler ve İyileştirmeler

Obalı, konaklama tesislerinde yangın sigortası yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin bu konuda ön koşullar getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sigorta süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi için bir veri kütüğü oluşturulmasını önerdi.

Komisyon Başkanı Altınok, sigorta şirketlerinin her yıl yapılan sigortalarda düzenli inceleme yapmasının önemine değinirken, Türkiye'de 100 binin üzerinde tesis bulunduğunu belirtti.

Risk İnceleme Heyeti Önerisi

SEDDK Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan, toplu yaşam alanlarının sigorta kapsamına alınması gerektiğini söyledi. 'Risk inceleme heyeti' kurulması önerisinde bulunan Kurtulan, bu heyetin her tesis için bir skor hesaplayabileceğini ve bu bilgilere tüm paydaşların erişebilmesini sağlayacak bir veri tabanı oluşturabileceğini belirtti.

Tüm bu öneriler, sigorta süreçlerinin daha düzenli ve şeffaf olması amacıyla sunuldu. Yangın güvenliği ve sigorta konularında atılacak adımlar, gelecekte benzer olayların önlenmesine katkı sağlayabilir.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Türkiye Sigorta Birliği...

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerini dinledi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Türkiye Sigorta Birliği...

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerini dinledi.

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