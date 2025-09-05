TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 11-12 Eylül’de sendika ve iş dünyasını dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantıları başlıyor
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları kapsamında 11 ve 12 Eylül tarihlerinde Meclis Tören Salonu'nda toplanacak.
Komisyon toplantılarına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Toplantı programı iki ana oturumdan oluşuyor: sendikalarla görüşmeler ve iş dünyası temsilcilerinin dinlenmesi.
8'inci toplantı — 11 Eylül Perşembe: Sendikalar dinlenecek
11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek 8'inci toplantıda şu sendika konfederasyonları temsilcileri dinlenecek: TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş, KESK.
9'uncu toplantı — 12 Eylül Cuma: İş dünyası temsilcileri katılacak
12 Eylül Cuma günkü 9'uncu toplantıda ise iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının temsilcileri söz alacak: TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD.
Komisyonun bu toplantıları, Meclis çatısı altında taraflara söz vererek görüşleri ve önerileri doğrudan dinlemeyi amaçlıyor.