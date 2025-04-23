TBMM'nin 105. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

TBMM'nin 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen anma töreniyle tarihi bir günü daha geride bıraktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 'Dünkü temel hedef, bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmaktı. Bugünkü hedefimiz ise yenilenmeli, güncellenmeli ve daha ileriye taşınmalıdır.' ifadelerini kullandı.

Anıtkabir Ziyaretiyle Başladı

Tören, Anıtkabir ziyaretiyle başladı ve ardından Birinci Meclis'te toplandı. Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, bu tarihi mekanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Birinci Meclis'in, milli kimliğe ve bağımsızlık mücadelesine sahip çıkan kahramanların mekânı olduğuna dikkat çekti.

Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, Birinci Meclis'te alınan kararların tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu ve o günlerin şartlarında milletin yeniden ayağa kalkabildiğini vurguladı. "Bu Meclis, o özgürlük meşalesinin en kuvvetli yakıldığı bir ordugah, önemli merkezdir," dedi. Kurtulmuş, Bugün bütün milletin bir arada hareket etmesini sağlamanın önemine vurgu yaparak, aralarındaki farklılıkları birer zenginlik olarak değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Gelecek Nesillere Mesaj

TBMM Başkanı, çocuk bayramının yalnızca bir şenlik olmaktan öte, çocukların geleceğini güçlendirmek amacıyla bir çaba olduğunu da belirti. "23 Nisan, çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünyanın, adil ve özgür bir geleceğin en güçlü teminatıdır," ifadelerini kullandı.

Birinci Meclis'le İlgili Duygusal Anlar

Tören sonunda Kurtulmuş, 23 Nisan 1920'de Meclis'e çekilen ilk bayrak önünde Birinci Büyük Millet Meclisi Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdığı satırlarda, aziz milletine hitaben Birinci Meclis’in kahraman vekillerine duyduğu minneti dile getirdi.

Katılımcılar Ve Törenin Görselliği

Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi birçok önemli isim katıldı. Program sonunda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanında bulunan heyet ile birlikte Birinci Meclis'in balkonunda hatıra fotoğrafı çekilerek etkinlik noktalandı. Ayrıca, Ankara Seymenler Kulübü tarafından yapılan gösteriler ve Genel Kurul Salonu'nda çocukların saygı nöbeti tutmasıyla kutlama dolu anlar yaşandı.

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.