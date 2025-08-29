TBMM Oybirliğiyle Kabul Etti: İsrail'in Gazze'deki Soykırım Tezkeresi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü gündemle toplanarak, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik iddia edilen soykırım, zulüm ve kıtlık politikalarına ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresini ele aldı ve tezkereyi oybirliğiyle kabul etti.

Toplantı ve tezkerenin sunumu

Genel Kurulda milletvekillerinin görüşlerinin alınmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, oturuma 442 milletvekilinin katıldığını belirtti. Kurtulmuş, tezkerenin içeriğinin güçlü olduğunu vurgulayarak partilerin grup başkan ve başkanvekillerinin tamamının tezkereye imza verdiğini, tezkerenin Resmi Gazete'de yayımlanarak bir devlet siyaset belgesi haline gelmesi için onay sağlandığını kaydetti. Daha sonra Meclis Başkanlığı tezkeresi okundu.

Tezkerenin vurguları

Tezkerede, İsrail'in Filistin halkına karşı on yıllardır süren işgal, imha ve ilhak politikalarının; özellikle son iki yılda Gazze'de soykırıma dönüştüğü ifade edildi. Metinde, İsrail'in uyguladığı soykırım, kıtlık ve açlık politikalarının on binlerce cana mal olduğu belirtildi.

Tezkerede yer alan önemli tespitler arasında şunlar yer aldı:

• Soykırım ve insan kayıpları: Metinde, 'Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkum ettiği BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca da ifade edilmiştir' denildi ve son 2 yılda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın kişinin öldüğü, 150 binden fazla kişinin yaralandığı, bölgenin sivil altyapısının imha edildiği vurgulandı.

• İlhak ve genişleme politikası: Tezkerede, İsrail'in Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına geldiği kaydedildi. Ayrıca Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri, toprak işgali ve Filistinlilere yönelik artan şiddet ele alındı.

• Uluslararası tepkiler ve adalet çağrısı: Metinde, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışındaki kurumların yeterince müdahale etmediği; insanlık vicdanının sesinin yükseldiği ve bazı devletlerin Filistin'i tanımaya ve İsrail'i boykot etmeye başladığı belirtilerek bunun insanlık vicdanı açısından önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.

TBMM'nin çağrıları ve talepleri

Meclis Başkanlığı tezkeresi, uluslararası topluma ve parlamentolara yönelik bir dizi çağrı içerdi. Başlıca talepler şu şekilde sıralandı:

• Kalıcı ateşkes ve insani yardım: İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlanması gerektiği vurgulandı.

• Yasa dışı yerleşimler ve adalet: Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve şiddetin kınanması; Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermesinin temin edilmesi çağrısında bulunuldu.

• Siyasi çözüm ve uluslararası adımlar: 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin adil ve kalıcı barışın temini için tek yol olduğu kaydedildi. Ayrıca 'İsrail hükümeti soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması' çağrısı yer aldı.

Tezkere, tüm ülke parlamentolarını İsrail ile olan askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına uygulanan ambargoyu kırmaya, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya ve 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da TBMM öncülüğünde tesis edilen 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na katılmaya davet etti.

Oylama ve sonuç

Yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul edildi. Oylama sırasında elini kaldırarak 'evet' oyu veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, tezkerenin kabul edilmesinin ardından 'Metni okuduktan sonra ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Fevkalade kuvvetli bir metin ortaya konuldu. Hepinize teşekkür ediyorum.' dedi.

Genel Kurulda CHP'nin TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi kabul edilmedi. Kurtulmuş, görüşmelerin tamamlandığını belirterek birleşimi 1 Ekim 2025 Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.