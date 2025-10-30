TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Bütçe Teklifi Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 bütçe teklifi, 2024 kesin hesap ve Sayıştay raporlarının geneli üzerinde görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 13:27
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başladı.

Toplantı ve Başkanlık

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda tekliflerin genel değerlendirmesi yapılırken, ilgili raporlar da ele alınıyor.

Katılım ve Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda milletvekilleri söz alarak teklif ve raporlar hakkında görüşlerini paylaşıyor. Görüşmeler, bütçe ve kesin hesap düzenlemelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesini amaçlıyor.

Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tekliflerin yasama sürecindeki bir sonraki aşamaları için yol haritası belirlenecek.

