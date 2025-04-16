TBMM Yangın Komisyonu İtfaiyecileri Dinledi: Acil Önlemler ve Yapısal Reformlar Gerekiyor

TBMM Yangın Komisyonu İtfaiyecileri Dinledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını sonrası kurulan Araştırma Komisyonu, itfaiyecileri dinlemek üzere toplandı. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlık etti. Komisyonun açılışında, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifa dilekleri iletildi.

İtfaiye Teşkilatında Reform İhtiyacı

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Olcay Bal, itfaiye teşkilatında bir üst yapılanmanın zorunlu olduğunu, İtfaiye Genel Müdürlüğü ve Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı gibi yapılar kurulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, itfaiye araçlarında coğrafi bilgi sistemine dayalı takip sistemlerinin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Yerel Yönetimlerin Rolü

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan, itfaiye hizmetlerinin kuruluşunun ve yönetiminin yerel yönetimlere ait olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye genelinde 1167 itfaiye merkezi bulunduğunu ve binaların yangından korunması hakkında tüm kamu kuruluşlarını ilgilendiren yönetmeliklerin uygulanmasının kritik olduğunu vurguladı.

Denetim Eksiklikleri Gündemde

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, Ankara'da 48 itfaiye istasyonu bulunduğunu ancak yangın güvenliği için kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Çeri, mevcut yönetmelikteki eksikliklerin ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmadığını savundu.

Bina Yangın Güvenliği Öncelik Olmalı

Bal, kamuoyunda bina yüksekliğine göre itfaiye merdiveni yüksekliğinin olması gerektiğine dair yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, dünya genelinde bu konuda bir standart bulunmadığını belirtti. New York İtfaiyesi örneğini vererek, Türkiye'deki coğrafi koşullar nedeniyle itfaiye araçlarının 42 metre üzerindeki yüksekliklerde etkili olamayacağını ifade etti.

Finansal Sorunlar

Mehmet Olcay Bal ayrıca, il ve ilçe belediyelerindeki itfaiye teşkilatlarının ödenek sorunları yaşadığını dile getirerek, bu durumun acil olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.