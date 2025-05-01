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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı: Yenilikçi Gelişmeler

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, altyapı güçlendirme çalışmaları ve yenilikçi projeler üzerine toplandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 00:01
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı: Yenilikçi Gelişmeler

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zeka alanında yürütülen projeleri ve gelişmeleri değerlendirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Açıklamalarda Bulundu

Toplantıda Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, komisyonun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Peru, "Uygulama alt yapılarını güçlendirdik ve bu sayede haber akışında verimliliği artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Toplantının, Türkiye'nin yapay zeka politikaları ve uygulamaları açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Gelecekte, yapay zekanın etkilerinin daha da belirgin hale geleceği öngörülüyor.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında...

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında...

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı.

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