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TBMM'ye İç Güvenlik Reformu Teklifi

AK Parti, iç güvenliği artırmak amacıyla TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:35
TBMM'ye İç Güvenlik Reformu Teklifi

AK Parti'den İç Güvenlik Reformu Teklifi

Adalet Partisi Kocaeli Milletvekili Abdullah Güler, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Güler, teklife yönelik açıklamasında, teklifin 46 maddeden oluştuğunu ifade etti.

Ruhsatsız Silah Kullanımına Cezalar Artacak

Güler, konuşmasının başlangıcında, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir silahlı saldırıda yaşamını yitiren Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförüne ve Çorum'daki bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa rahmet diledi. Güler, ruhsatsız silah kullanımında son yıllarda görülen artışa dikkat çekerek, yasa dışı silah teminini engellemek için yeni müeyyideler getirileceğinin altını çizdi.

Kaçakçılığa ve Düzensiz Göçle Mücadele

Teklifte, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele açısından önemli düzenlemelere de yer verildiği belirtildi. Güler, yurt dışından getirilen veya yasa dışı üretilen ateşli silah parçalarına ilişkin düzenlemelerin de, bu parçaların birleştirilerek silah haline getirilmesinin önüne geçeceğini söyledi.

Çakar Kullanımına Cezalar Artıyor

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bir diğer düzenlemeye göre, çakar diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazların yasak olduğu araçlarda kullanımına ilişkin cezalarda artış yapılacağı ifade edildi. Güler, bu cezanın 6 bin 439 TL'den 96 bin TL'ye çıkarılacağını belirtti.

Kamu Düzeni İçin Yeni Düzenlemeler

Güler, teklif ile İçişleri Bakanlığının görev ve yetki alanlarının gözden geçirilmesi gerektiğine değinerek, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, apostil işlemlerinin kolaylaştırılması ve suç işlenmesini önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren bir dizi değişikliğin önerildiğini kaydetti.

Belediye Başkanlarına Görevlendirme

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirme hakkında Güler, anayasal hukuk devleti ilkelerine göre geçici bir görevlendirme yapıldığını ifade etti. Belediye başkanlarının ceza alması durumunda, yerine geçici görevli atanabileceğini belirten Güler, süreçlerin adil bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

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