TBMM Zirai Don Komisyonu, Kahramanmaraş'ta Ceviz Bahçelerini İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması ve üreticilerin uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla kurulan bu komisyon, Bozlar Mahallesi'nde yapmış olduğu incelemelerle, yaşanan durum hakkında bilgi topladı.

Komisyonun İncelemeleri

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin coğrafi işaretli ceviz üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Korkmaz, "İlçede yıllık yaklaşık 10 bin tonluk ceviz üretimi yapılmakta. Ancak, dondan etkilenmiş cevizlerin neredeyse tamamının zarar gördüğünü tespit ettik. Bazı genç ağaçlarda da kurumalar meydana geldi," dedi.

Üreticilerin Beklentileri

Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek beklentisinde bulunduklarını ifade eden Korkmaz, “Çiftçilerimiz, bu durumun Bakanlık tarafından acilen ciddiye alınarak gerekli ödemelerin yapılmasını bekliyor. Komisyon olarak, bu konuyu bizzat Bakanlığa ileteceğiz ve yaraların bir an önce sarılmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Çifte Felaketin Etkileri

Bölgenin önceki 6 Şubat depremlerinden de etkilendiğini hatırlatan Korkmaz, durumu incelediklerini ve hükümetin bu konuda çok daha hızlı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. "Bu, sadece dönemlik bir sorun değil; gelecekteki üretim, ekonomik ve diğer sektörleri etkileyen faktörleri de düşünmemiz gerekiyor," şeklinde ekledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundu.