TBMM Zirai Don Olayı Komisyonu Adana'da Toplandı

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Adana'da İstişare Toplantısı Düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adana'da önemli bir istişare toplantısına katıldılar. Toplantının amacı, nisanda bazı bölgelerde yaşanan zirai donun sonuçlarını araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve benzer olayların etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirlerin belirlenmesidir.

Toplantıya Katılanlar ve Komisyonun Hedefleri

Komisyon, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otelde düzenlenen bu toplantıda birçok yerel aktörle bir araya geldi. TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, zirai donun etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili müdürlerle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Korkmaz, konuşmasında “Zirai dondan etkilenen örnek sayılabilecek bahçeleri görüp buralardaki etkiyi çıplak gözle gözlemlemeye çalışıp konuyu tüm detaylarıyla hükümetimize ve meclisimize sunmak üzere bir rapor hazırlayarak süreci yöneteceğiz.” şeklinde belirtti. Ayrıca, bölgenin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden de etkilendiğini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesi ve hükümetimizin çalışmaları ile ülkemizin neleri başarabildiğini gözlemledik.” dedi.

Adana Valisi ve Diğer Katılımcılar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, komisyonun çalışmalarının Türk tarımına önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti ve katılımcılara başarı ve kolaylık diledi. Toplantıda, Adana, Hatay ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürleri, zirai dondan etkilenen alanlar, zarar gören ürünler ve TARSİM kapsamında üreticilere yapılan ödemelere dair bilgi verdiler.

Söz konusu toplantıya, komisyon üyeleri yanı sıra ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları, akademisyenler ve çiftçiler de katıldılar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da toplantıda yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adana'da istişare toplantısına katıldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada), programda bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adana'da istişare toplantısına katıldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada), programda bir konuşma yaptı.