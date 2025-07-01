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TCG Amasra Mayın Tarama Gemisi Kırklareli'nde Ziyarete Açıldı

Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle TCG Amasra mayın tarama gemisi ziyarete açıldı, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:04
TCG Amasra Mayın Tarama Gemisi Kırklareli'nde Ziyarete Açıldı

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi TCG Amasra, ziyarete açıldı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na demirleyen gemide görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında detaylı bilgiler sundu.

Ziyaretçilerden Elmaziye Gezer, böyle donanımlı bir gemiyi gezerken duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İlk kez böyle bir gemiyi gezdim, gurur duydum," ifadelerini kullandı. Gezer, bu tür gemilerin sık sık ziyarete açılmasını istedi.

Bir diğer vatandaş olan Aytaç Kuşku ise geminin ziyarete açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin, denizciliğin önemini vurgulamak ve halka tanıtmak adına büyük bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı...

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi "TCG Amasra" ziyarete açıldı.

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı...

Kırklareli'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın tarama gemisi "TCG Amasra" ziyarete açıldı.

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