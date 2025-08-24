TCG Anadolu, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na Geçit Töreni İçin Hareket Etti

GÜNCELLEME: Geminin Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na hareket ettiği bilgisi eklendi.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na doğru hareket etti.

Hareket ve Zamanlama

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz açıklarına ilerledi. TCG Anadolu ve beraberindeki donanma unsurları, Karadeniz açıklarından saat 14.45 sıralarında geçit töreni için İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı.

Gemideki Katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da bulunuyor.

Geçit Töreni Rotası ve Katılan Unsurlar

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı yer alacak.

Etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve deniz unsurlarının geçişi Boğaz trafiği ve güvenlik önlemleri kapsamında takip edilecek.