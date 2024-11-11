TCG Anadolu ve TCG Derya, Denizde İlk Akaryakıt İkmalini Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa denizde akaryakıt ve katı yük ikmali gerçekleştirdiğini duyurdu.

İkilinin Aksaz açıklarında yaptığı bu önemli faaliyet, savunma sanayiinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisi, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdi.

TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisi, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdi.