TCG Büyükada Korveti İskenderiye Limanı'nda Dostluk Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı’na Veda Ziyareti Yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Büyükada Korveti, Malezya'ya kadar uzanan 3 aylık uzun yolculuğunun son durağı olarak İskenderiye Limanı’na ulaşarak, askeri bir törenle karşılandı.

Resepsiyonda Önemli İsimler Yer Aldı

Limanda düzenlenen resepsiyona, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Gemi Komutanı Deniz Yarbay Anıl Bilgin ev sahipliği yaptı. Mısır tarafında ise Kuzey Donanma Komutanı Samir Nada, İskenderiye Üssü Komutanı Tümamiral Mahmud Abdussettar ve Mısır Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Dr. Hazim Ömer gibi önemli isimler yer aldı.

Birlikte Güçlü Bir Gelecek İçin İşbirliği Mesajı

Resepsiyonda konuşan Gemi Komutanı Bilgin, son bir yılda İskenderiye Limanı’na gelen Türk gemilerinin dostluk amacı taşıdığına dikkat çekerek, Türkiye'nin Mısır ile savunma sanayi alanında iş birliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti. Büyükelçi Şen de, TCG Büyükada'nın uzun seferini başarıyla tamamlayarak Akdeniz’in sıcak sularına döndüğünü belirtti.

Tarihi Bağlar ve Ortak Geçmiş

Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yaparak, Sultan Abdülaziz’in 1863 yılında İskenderiye’ye yaptığı ziyareti anımsattı. Ayrıca, İskenderiye’de yaşamını sürdüren son Deniz Bakanlarından Mahmut Muhtar Paşa’nın da İskenderiye’den Napoli’ye seyahat ederken vefat ettiğini ve türbesinin bakımının Türk Büyükelçiliği tarafından yapıldığını açıkladı.

Gelecekteki İşbirliklerine Kapı Açıyor

Büyükelçi Şen, TCG Büyükada gibi Türk dizaynı gemilerin İskenderiye Limanı’nda birlikte üretimi için arzu ve iradelerini dile getirerek, Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki iş birliği projelerine açık olduğunu vurguladı. TCG Büyükada'nın dostluk ziyareti, bölgesel barış ve güvenliğe katkıda bulunacak ilişkilerin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

Geminin, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait bir gemiyle birlikte limanda geçiş eğitimi yapma planı da bulunuyor. Bu ziyaret, İskenderiye’deki iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı’nı ziyaret etti. Türk gemisi TCG Büyükada, Malezya’ya kadar uzanan 3 aylık uzun yolculuğunun son durağı olarak geldiği İskenderiye Limanı’nda askeri törenle karşılandı. Törene, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (solda) de katıldı.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı’nı ziyaret etti. Türk gemisi TCG Büyükada, Malezya’ya kadar uzanan 3 aylık uzun yolculuğunun son durağı olarak geldiği İskenderiye Limanı’nda askeri törenle karşılandı. Törene, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (solda) de katıldı.