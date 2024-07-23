TCG Kınalıada, Doha Limanı'nda İhtişamla Ağırlanıyor

TCG Kınalıada, Katar'ın Doha Limanı'na Uğurlandı

Türkiye'nin MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen TCG Kınalıada Korveti, 100. diplomatik ilişkiler yılı dolayısıyla Katar’ın Doha Limanı’na ziyarette bulundu. Bu tarihi ziyaret, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Karşılamada Yer Alan İsimler

Bugün öğle saatlerinde Doha Limanı'na ulaşan TCG Kınalıada, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ile birlikte birçok üst düzey askeri yetkili tarafından karşılandı. Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Katar Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Tuğgeneral Hamad Al Saleh ve Harekat Başkanı Tuğgeneral Ali Al Kahtani, karşılamada hazır bulundu.

Büyükelçi Göksu’nun Açıklamaları

Karşılamadan sonra yapılan gemi tanıtımında Büyükelçi Göksu, TCG Kınalıada'nın MİLGEM projesinin dördüncü gemisi olduğunun altını çizerek, "Tamamen Türk mühendislerince tasarlanan bu gemiyi burada görmekten büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

Basın Toplantısı ve Ziyaret

Karşılamanın ardından, TCG Kınalıada Korveti’nde Katar'ın önde gelen medya kuruluşlarının katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Büyükelçi Göksu, geminin özellikleri ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli hamleleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Üç saat boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Kınalıada, 25 Temmuz Perşembe günü tekrar Doha Limanı’ndan uğurlanacak.