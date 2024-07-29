TCG Kınalıada Korveti'nin Birleşik Arap Emirlikleri Ziyareti

TCG Kınalıada İle Birleşik Arap Emirlikleri Ziyareti

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni seyrinin 134. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde yer aldı. Korvet, dönüş yolculuğu sırasında 26-28 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti.

Karşılama Töreni

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TCG Kınalıada, Abu Dabi Limanı'nda Büyükelçi Tugay Tunçer, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, BAE Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Abdullah Garaj Al Mehairbi ve Askeri Ataşe Albay Gürsu Aytekin tarafından karşılandı.

Önemli Görüşmeler

TCG Kınalıada'nın mürettebatı, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Issa Sait Mohammed Al Mazrouei ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette BAE Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saeed Bin Hamdan Bin Mohammed Al Nahyan da hazır bulundu.

Halkın Ziyaretine Açıldı

Korvet, 27 Temmuz tarihinde halkın ziyaretine açıldı. Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer ve Donanma Komutanı Koramiral Yıldız tarafından verilen resepsiyona, BAE Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Askeri İlişkiler Bakan Yardımcısı Salem Bin Gafan Al Jabari, BAE Genelkurmay Müşterek Yeteneklerden Sorumlu Yardımcısı Tümgeneral Ishaq Saleh Mohammed Al Balushchi, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Geçiş Eğitimleri

Ziyaretin ardından BAE Deniz Kuvvetleri'ne ait UAENS AL DHAFRA korveti ile geçiş eğitimleri gerçekleşti.