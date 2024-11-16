TCG Salihreis, Phoenix Express-2024 Tatbikatı'nda Görev Aldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Salihreis fırkateyninin 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus ev sahipliğinde düzenlenen tatbikata katıldığı belirtildi. Tatbikat çerçevesinde Tunus'ta liman ziyareti gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, 14 Kasım tarihinde Tunus Deniz Kuvvetleri'ne ait OPV SYPHAX karakol gemisi ile çeşitli eğitimlerin yapıldığı aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.