TCMB Rezervleri Tarih Yazıyor: 159,4 Milyar Dolar

TCMB Rezervlerinde Tarihi Rekor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 6 Aralık 2023 ile biten haftada toplam rezervlerinin 159,4 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu rakam, bankanın rezervleri açısından tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak tarihe geçti.

Net Rezervler de Yükselişte

Swap hariç net rezervler ise 48,5 milyar dolar ile dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve TCMB'nin piyasalardaki rolünü güçlendirdi.

Bu önemli verilere dayanarak, yatırımcıların ve ekonomistlerin TCMB'nin gelecekteki politikalarını daha yakından takip etmesi bekleniyor.