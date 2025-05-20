DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

TDD, 37 İlde Ücretsiz Deri Taraması Başlatıyor

Türk Dermatoloji Derneği, 37 ilde cilt kanserinin erken tespiti için ücretsiz deri taraması yapacak.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:21
TDD, 37 İlde Ücretsiz Deri Taraması Başlatıyor

Ücretsiz Deri Taraması İçin Türkiye Genelinde Kampanya

Türk Dermatoloji Derneği (TDD), cilt kanserinin erken teşhisi amacıyla 37 il ve 71 merkezde ücretsiz deri taraması gerçekleştirecek. Bugün başlayan taramalar, 30 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Taramaların Amacı ve Hedef Kitlesi

Derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, TDD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın, dünya genelinde deri kanseri vakalarının arttığını belirtti. Yalçın, "Özellikle çocuklar ciddi risk altında. Güneş hasarının %80'ini çocukluk döneminde alıyoruz. Bu yıl kampanyamız odağında çocuklar var," dedi.

Deri Kanseri Riskini Artıran Faktörler

Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, Türkiye'nin 2017 yılından bu yana Euromelanoma kampanyalarına etkin katıldığını ifade etti. Akay, "Mayıs ayı, melanom gibi agresif deri kanserlerinin farkındalığını artırmak için yürütülen kampanyaların yapıldığı bir dönemdir," şeklinde bilgi verdi.

Korunma Yöntemleri Öne Çıkacak

Bu yılki kampanyanın sloganı "Çocuğumuzun bir kanser sorunu var" olarak belirlendi. Akay, "İlk 18 yaşta gerçekleşen güneş yanığı, deri kanseri riskini en az iki kat artırıyor. Bu nedenle çocuklara korunma yöntemleri öğretilmeli," dedi.

Güneşten Korunma Önerileri

Basın toplantısında, koruyucu kremlerin seçimi üzerine de bilgiler verildi. Akay, "Koruyuculuk etkisi kanıtlanmış dermokozmetik ürünler tercih edilmeli. Ürünler eczanelerden alınmalı ve 2-3 saatte bir yenilenmelidir," tavsiyesinde bulundu.

Doç. Dr. Başak Yalçın, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kaçınmak için, belli saatlerde güneşten uzak durmanın ve uygun giysilerin giyinilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Detaylı Bilgiye Nasıl Ulaşılır?

Taramaların gerçekleştirileceği iller ve merkezler hakkında daha fazla bilgiye Türk Dermatoloji Derneği ve Euromelanoma internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz.

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve...

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri taraması" yapılacak. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın (solda) ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay (ortada), derneğin genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısında açıklama yaptı.

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve...

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri taraması" yapılacak. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın (solda) ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay (ortada), derneğin genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!