TDD, 37 İlde Ücretsiz Deri Taraması Başlatıyor

Ücretsiz Deri Taraması İçin Türkiye Genelinde Kampanya

Türk Dermatoloji Derneği (TDD), cilt kanserinin erken teşhisi amacıyla 37 il ve 71 merkezde ücretsiz deri taraması gerçekleştirecek. Bugün başlayan taramalar, 30 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Taramaların Amacı ve Hedef Kitlesi

Derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, TDD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın, dünya genelinde deri kanseri vakalarının arttığını belirtti. Yalçın, "Özellikle çocuklar ciddi risk altında. Güneş hasarının %80'ini çocukluk döneminde alıyoruz. Bu yıl kampanyamız odağında çocuklar var," dedi.

Deri Kanseri Riskini Artıran Faktörler

Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, Türkiye'nin 2017 yılından bu yana Euromelanoma kampanyalarına etkin katıldığını ifade etti. Akay, "Mayıs ayı, melanom gibi agresif deri kanserlerinin farkındalığını artırmak için yürütülen kampanyaların yapıldığı bir dönemdir," şeklinde bilgi verdi.

Korunma Yöntemleri Öne Çıkacak

Bu yılki kampanyanın sloganı "Çocuğumuzun bir kanser sorunu var" olarak belirlendi. Akay, "İlk 18 yaşta gerçekleşen güneş yanığı, deri kanseri riskini en az iki kat artırıyor. Bu nedenle çocuklara korunma yöntemleri öğretilmeli," dedi.

Güneşten Korunma Önerileri

Basın toplantısında, koruyucu kremlerin seçimi üzerine de bilgiler verildi. Akay, "Koruyuculuk etkisi kanıtlanmış dermokozmetik ürünler tercih edilmeli. Ürünler eczanelerden alınmalı ve 2-3 saatte bir yenilenmelidir," tavsiyesinde bulundu.

Doç. Dr. Başak Yalçın, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kaçınmak için, belli saatlerde güneşten uzak durmanın ve uygun giysilerin giyinilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Detaylı Bilgiye Nasıl Ulaşılır?

Taramaların gerçekleştirileceği iller ve merkezler hakkında daha fazla bilgiye Türk Dermatoloji Derneği ve Euromelanoma internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz.

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri taraması" yapılacak. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın (solda) ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay (ortada), derneğin genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısında açıklama yaptı.

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri taraması" yapılacak. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın (solda) ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay (ortada), derneğin genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısında açıklama yaptı.