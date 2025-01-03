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TDED 9. İstişare Toplantısı Sakarya'da: Türkçenin Geleceği Tartışılıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin 9. toplantısı, dilin önemi ve Türkçenin geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere Sakarya'da yapılıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:21
TDED 9. İstişare Toplantısı Sakarya'da: Türkçenin Geleceği Tartışılıyor

TDED 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), "Türkçenin İmlası" ana temasıyla Sakarya'da 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleştiriyor.

Erdem: Dil, Medeniyetin Temel Taşıdır

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Her yıl bir kentte gerçekleştirdikleri bu toplantılar sayesinde, derneğin projelerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Erdem, derneğin kuruluş amacı ve yaptığı çalışmalara değinerek, "Amacımız açık ve net; toplumda dil şuurunun oluşmasına ve gelişmesine katkı vermek, bu yolda çalışanlarla işbirliği yapmak. Dil, Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden biridir." şeklinde konuştu.

Dilin Kıymeti ve Geleceği

Dilin, kimlik oluşturmadaki rolüne vurgu yapan Erdem, "Devletleri kuran milletlerdir ama devletleri yaşatan, ona renk veren dildir." dedi. Dilin korunmasının vatan savunması ile eşdeğer olduğunu belirtti: "Dil savunması, vatan savunmasıdır." Tarih boyunca dilini koruyan milletlerin büyük medeniyetler inşa ettiğini ve kalıcı olduğunu ifade etti.

Türkçe ve Küresel Konumu

Erdem, Türkçe'nin dünyanın kadim dillerinden biri olduğunu ve çok büyük bir milletin diline sahip olduklarını anlatarak, "Bugün Türkçe, tüm olumsuzluklara rağmen dünya çapında 5. büyük dildir." dedi. Ayrıca, dil meselesinin Türkiye Yüzyılı'nın en önemli konularından biri olduğunu vurguladı.

İletişim ve Gelecek Nesiller

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, dilin iletişim kurma ve geçmişle gelecek arasında köprü kurma kapasitesinin önemini belirtti. Türkçenin gelecekte yaşatılması gerektiğini ifade ederek, "Nesilleri korumanın yollarından biri de dili korumaktan geçiyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken'in selamlama konuşmasının ardından, dernek üyeleri ve yöneticileri programda yer aldı. Toplantı, Sapanca'daki bir otelde 2 gün boyunca devam edecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin...

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin İmlası" ana konusuyla Sakarya'da gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış programı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin...

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçenin İmlası" ana konusuyla Sakarya'da gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış programı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlendi.

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