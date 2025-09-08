TDK Ağız Araştırmaları Veri Tabanı Kullanıma Açıldı

TDK'den erişime ilişkin açıklama

Türk Dil Kurumu (TDK), TDK Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu tarafından hazırlanan "Ağız Araştırmaları Veri Tabanı"'nın kullanıma açıldığını duyurdu.

Veri tabanına https://agiz.tdk.gov.tr adresinden erişilebileceği belirtildi.

Açıklamada, veri tabanlarının kolay ve hızlı erişim, büyük veri saklama kapasitesi, veri bütünlüğü ve doğruluğu, verilerin kolay yönetimi, paylaşımı ve veri güvenliği, bilgiyi yedekleme, kurtarma ve saklama açılarından araştırmacılar için son derece önemli uygulamalar olduğu vurgulandı.

Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Veri tabanlarının önemi, günümüzde bilgiye dayalı karar alma süreçlerinin temelini oluşturmasından dolayıdır. Ağız Araştırmaları Veri Tabanı da bu amaçla hazırlanmış ve sadece ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaların bulunduğu bir tematik arama motorudur. Araştırmacıların kullanımına sunulan bu veri tabanı ile ağız bilimi alanında yapılmış çalışmalara kolayca erişmek ve güncelleme işlemleri yapmak mümkün olabilecektir."

Türk Dil Kurumu, dijitalleşme yönündeki uygulamalarından biri olan Ağız Araştırmaları Veri Tabanı'nın araştırmacılar ve alana ilgi duyanlar için yararlı olacağını umduğunu bildirdi.