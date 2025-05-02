TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı KKTC'de Tamamlandı

TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Sona Erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı başarılı bir şekilde tamamlandı. Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Negatif Algılarla Mücadele

Yıldırım, konuşmasında Türk Orta Asya devletlerinin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası bazı negatif algıların ortaya çıktığını belirterek, "Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti azaltmaya yönelik olumsuz haberler peyda olmuştur. O haberlere en güzel cevap, Kuzey Kıbrıs'ta yaptığımız toplantıdır," dedi.

KKTC ile İlişkiler Güçleniyor

Toplantıya katılan diğer isimler arasında TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov ve diğer ülkelerden gelen aksakallar yer aldı. Yıldırım, KKTC'nin TDT'deki gözlemci üye rolünün önemine vurgu yaparak, ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ortaya Çıkan Projeler

Toplantıda, TDT Genel Sekreterliği ve Türk Akademisi ile yürütülen Ortak Alfabe ve Ortak Tarih Çalışması projeleri de gündeme geldi. Yıldırım, "Ortak Alfabe projesi geçen yıl tamamlandı ve Bişkek Zirvesi'nde liderlere sunuldu. Bu alfabe ile dilde, fikirde ve işte birlik ilkesine adım adım yaklaşılmış olmaktadır," ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve İş Birliği Vurgusu

Toplantıda teknoloji alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine de değinildi. Yıldırım, TÜRKSAT yetkililerinin düşük irtifalı iletişim uyduları ile ilgili sunumlar yaptığını ve bu projelerin Türk devletlerinin coğrafyasında önemli bir etkisi olacağını aktardı.

Geleceğe Dönük Mesajlar

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak aklın, güvenin ve istikrarın dayanışmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, iç ticaretin artırılması konusuna da dikkat çekti. Yıldırım, ortak hukuk sistemi ve dijital sistemlerin yaygınlaştırılmasının bu süreçlere katkı sağlayacağını kaydetti.

Konsey üyeleri ve KKTC yetkilileri toplantının ardından birbirlerine teşekkürlerini sundu. KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt da üye ülkelerden daha fazla temsilci olma talebinde bulundu.

KKTC'nin Girne kentinde bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı sona erdi. Toplantıya TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (solda), TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.

KKTC'nin Girne kentinde bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı sona erdi. Toplantıya TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (solda), TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.