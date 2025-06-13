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TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Gümüşhane'de Yeni Anaokulu Açılışına Katıldı

Binali Yıldırım, Gümüşhane'de açılışı yapılan Serpil Gültekin Kızılay Anaokulu'nda eğitim yatırımlarının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 21:20
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Gümüşhane'de Yeni Anaokulu Açılışına Katıldı

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Gümüşhane'de Anaokulu Açılışında

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Gümüşhane'nin Arzularkabaköy beldesinde açılışı yapılan Serpil Gültekin Kızılay Anaokulunda önemli bir etkinliğe katıldı. Bu anaokulu, 81 İl 81 Anaokulu Projesi çerçevesinde, hayırsever iş insanı Ömer Gültekin tarafından yaptırıldı.

Açılışta konuşan Yıldırım, burada geleceğin emanet edileceği çocukların en güzel şekilde yetiştirileceğinin altını çizerek, insana yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Yıldırım, "Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Maksat hasıl oldu, hayırlı uğurlu olsun. Rabb'im burada yetişen evlatlarımıza gelecekte ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin," ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, şehirde anaokuluna giden 2 bin 244 öğrencinin bir kısmının ilköğretim binaları bünyesindeki ana sınıflarında eğitim aldığını belirtti. Baruş, öğrencilerin bağımsız anaokullarına kavuşmasının eğitim olanaklarını geliştirmek açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak,

"Türk Kızılay İstanbul Merkez Şubesince başlatılan proje ve Gültekin ailesinin bağışları ile açılışı yapılan anaokulu, Gümüşhane'ye umut olacaktır," dedi.

Açılışın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törene, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Arzularkabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya ve Türk Kızılay Gümüşhane Şube Başkanı Hanefi Okur ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, açılış sonrasında Gümüşhane Valiliği, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı. Öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Serpil Gültekin Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı. Öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu.

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