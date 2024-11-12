TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Bişkek Zirvesi'nin Önemi Vurguladı

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Bişkek Zirvesi'ni Değerlendirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde imzalanan stratejik anlaşmaların, bölgenin ekonomik ve teknolojik manzarasını değiştirmeyi vaadettiğini ifade etti.

Bişkek Zirvesi'nin Önemi

Ömüraliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirveye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, zirvenin "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasıyla gerçekleştiğini vurguladı. TDT liderlerinin ve diğer Türk işbirliği kuruluşlarının başkanlarının, uyumlu ve güçlendirilmiş bir Türk bölgesi için ortak vizyon geliştirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Karar ve Anlaşmalar

Zirve kapsamında alınan kararlar ve imzalanan anlaşmalar, ekonomi, çevre, dijitalleşme ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme taahhüdünü içeriyor. Ömüraliyev, Türk Yeşil Vizyonu, Bişkek’in 2025 Türk Dünyası Dijital Başkenti ilan edilmesi ve TDT bayrağının onaylanmasını önemli gelişmeler arasında saydı.

Dijital ve Fiziksel Bağlantılar

Bişkek Bildirisi'nin, ticaret yollarının kolaylaştırılmasına yönelik projelerle bölgesel bağlantının artırılmasını hedeflediğini vurgulayan Ömüraliyev, Dijital İpek Yolu projesinin ekonomik rekabetçiliği artıracağının altını çizdi. Ayrıca bildirinin, üye devletler arasında sağlık, sosyal koruma ve çevre konularında işbirliklerini güçlendirdiğini belirtti.

Küresel Meselelerde İşbirliği

Ömüraliyev, TDT'nin uluslararası meselelerde ortak bir tutum benimsediğini ve Filistin'e yönelik insani yardımları desteklediklerini aktardı. Bişkek Bildirisi'nin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğini teşvik ettiğini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Ömüraliyev, Kırgızistan'ın dönem başkanlığının, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında önemli adımlar atılması konusunda bir fırsat sunduğunu ve Türk devletlerinin ortak geleceğe yönelik güçlü bir bağlılık sergilediğini ifade etti. TDT'nin, Türk dünyasını barışçıl, yenilikçi ve başarı odaklı bir geleceğe taşımak için birlikte hareket etmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.