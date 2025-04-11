TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: Suriye Girişimleri Türk Diplomasisinin Yükselişini Gösteriyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen girişimlerin, Türk diplomasisinin uluslararası alandaki yükselişini gözler önüne serdiğini belirtti.

Ömüraliyev, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Biz eşsiz bir teşkilatız. Tarihimiz, geleneklerimiz, kültürümüz, dilimiz ve gerektiğinde dinimize dayanan bir yapıdayız" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, TDT'nin benzersiz ve güçlü bir yapı oluşturduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, Ömüraliyev, bu tür diplomatik forumların önemine vurgu yaparak, Türk devletlerinin ortak kültür ve değerler etrafında birleşmesinin gerekliliğini ifade etti. Sözlerine devam eden Genel Sekreter, "Bu tür forumlar herkes için faydalıdır ve uluslararası arenada Türk devletlerinin sesini daha güçlü bir şekilde duyurmaya yardımcı olmaktadır" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.