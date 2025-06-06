TDV, 8.400 Hisse Kurban Etini Afganistan'a Ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonuyla Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerine 8.400 hisse kurban eti ulaştırma hazırlıklarını tamamladı.

Kabil'deki Gönüllü Toplantısı

Afganistan’a giden TDV gönüllüleri, Kabil’deki Türkiye'nin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nde bir araya gelerek kurbanlık hayvanların satıldığı alanı ziyaret etti. Burada satın alma işlemlerinin ardından kesim yapılacak mezbahalarda incelemelerde bulundular.

Kurban Bayramı Hazırlıkları

7 Haziran Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren 8.400 hisse kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir’in Açıklamaları

Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen hayırseverlerin vekaletle teslim ettikleri kurbanların beş ayrı bölgede kesileceğini açıkladı. Kandemir, "Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Kurbanlık hayvanların kesileceği mezbahalar hazır. Dağıtımlarımız planlandı. Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. Bu vesileyle bağışta bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu Afganistan'da 8 bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu Afganistan'da 8 bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.