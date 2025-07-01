TDV'den Lise ve Üniversite Öğrencilerine Yaz Okulu

Türkiye Diyanet Vakfı Yaz Okulu Başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği yaz okulu ile gençlerin eğitimine destek vermeye hazırlanıyor. TDV'nin Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ankara’daki TDV Gençlik Kolları Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu eğitim programı, lise öğrencileri için "5x2 Yaz Okulu" ve üniversite öğrencileri için "Genç Akademi Yaz Okulu" olarak iki farklı seçenek sunacak.

Ücretsiz ve Kontenjanla Sınırlı

Programların katılımcı sayısı kontenjanla sınırlı olacak. Erkek öğrenciler için 7-19 Temmuz tarihleri arasında, kız öğrenciler için ise 21 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

Eğitim İçeriği

Yaz okulu, öğrencilerin dini, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli dersler ve etkinlikler içerecek. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, etkili iletişim ve hitabet dersleri, tarih dersleri, atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ve spor aktiviteleri yer alacak. Ayrıca, alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilecek söyleşi ve seminerlerle zenginleştirilecek.

Başvuru Süreci

Yaz okuluna başvurular 4 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemleri için lise öğrencileri burayı, üniversite öğrencileri ise burayı kullanarak çevrim içi formları doldurabilirler.

Daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 0312 309 69 40 numaralı telefondan TDV yetkilileriyle iletişime geçebilirler.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulu başlıyor. Vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ankara'daki TDV Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında, lise öğrencileri için "5x2 Yaz Okulu", üniversite öğrencileri için ise "Genç Akademi Yaz Okulu" programı düzenlenecek. Öğrencilerin dini, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, etkili iletişim ve hitabet dersleri, tarih dersleri, atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler yer alacak.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulu başlıyor. Vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ankara'daki TDV Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında, lise öğrencileri için "5x2 Yaz Okulu", üniversite öğrencileri için ise "Genç Akademi Yaz Okulu" programı düzenlenecek. Öğrencilerin dini, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, etkili iletişim ve hitabet dersleri, tarih dersleri, atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler yer alacak.