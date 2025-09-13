TDV'den Pakistan'daki Sel Afetzedelerine Hızlı İnsani Yardım

TDV'den Pakistan'daki Sel Bölgesine İnsani Yardım

18 bin kişiye sıcak yemek, bin aileye destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı İslamabad Din Hizmetleri Müşavirliği ile Pakistan'da yaşanan selin ardından insani yardım çalışması başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş, TDV ile başlattıkları insani yardım faaliyetleri kapsamında Pakistanlılara destek olmak için çalıştıklarını belirtti.

Akkuş, Buner, Muzaffargarh ve Celalpur bölgelerinde 18 bin kişiye sıcak yemek ve temiz içme suyu ikramı yaptıklarını kaydetti.

Ayrıca afetzedelere destek kapsamında 1000 aileye gıda paketi, 1000 aileye ise mutfak seti dağıtımı gerçekleştirdik. Yardım çalışmalarımız sürüyor.

Abdurrahman Akkuş, selin yıkıma uğrattığı iş yerleri, evler ve camilerin yeniden inşası ve onarımı için de çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.

