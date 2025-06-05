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TDV Heyetinden Madagaskar'da Büyükelçi Çubukçu'ya Ziyaret

TDV heyeti, Madagaskar'daki Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu'yu ziyaret ederek insani yardımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:40
TDV Heyetinden Madagaskar'da Büyükelçi Çubukçu'ya Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Madagaskar'da gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu çerçevesinde, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu'yu ziyaret etti.

Büyükelçilik binasında bir araya gelen heyet üyeleri ve Çubukçu, Madagaskar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Madagaskar'da yardım ihtiyacı olan nüfusun oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Çubukçu, "Ülkede %7-10 arasında Müslüman toplum var. Madagaskar, dini ilişkiler açısından toleranslı bir ülke. Herkes birbiriyle yardımlaşır. Devlet bünyesinde de 2 Müslüman bakan bulunuyor ve onlarla yakın işbirliği içerisindeyiz. 30 milyon nüfuslu bu ülkede kişi başına düşen gelir 500 dolar civarında. Yardıma çok ihtiyaç duyan büyük bir nüfus mevcut," ifadelerini kullandı.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları vesilesiyle sivil toplum kuruluşlarının Madagaskar’a gelerek yardımlarda bulunduğunu açıklayan Çubukçu, "Buraya yapılan yardımlar amacına ulaşıyor ve yardım yapanlar hayır duaları alıyor. Ülkemizin imajına da büyük katkı sağlıyor. Madagaskar hükümeti de her zaman yanımızda yer alıyor ve gerekli kolaylıkları sağlıyor," dedi.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı...

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu'yu (sol 5) ziyaret etti.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı...

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu'yu (sol 5) ziyaret etti.

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