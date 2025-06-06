TDV, Konya'da 4 Bin 25 Kurban Hissesinin Eti İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Konya'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmalarını başlattı. Vakfa bağışlanan kurbanların kesim işlemi, TDV Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Muammer Altınışık ve ekibi tarafından, kentte bulunan bir entegre tesiste, tekbirler ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

TDV yetkilisi Mustafa Eşer, basın mensuplarına verdiği demeçte, yurt içindeki kurban kesim faaliyetleri kapsamında vekalet veren vatandaşların kurbanlarının bu entegre tesiste kesildiğini belirtti. Eşer, "Yurt içindeki 6 ilde toplam 8 kesim noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz," diyerek, kesimlerin düzenli bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iki kurbanının bu süreçte kesildiğine dikkat çeken Eşer, "Kurban etleri, kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 ve 10 kiloluk paketler şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak," bilgisini paylaştı. Bu bağlamda, vakfın Konya'da dağıtacağı toplam kurban hissesi sayısı 4 bin 25 olarak belirlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Konya'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Konya'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.