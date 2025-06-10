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TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'da 21 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtarak bayram sevincini paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 01:07
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası çerçevesinde Togo'da önemli bir hizmet gerçekleştirdi. 2 bin 100 kurban kesilerek, yaklaşık 21 bin aileye bayram sevinci yaşatıldı.

TDV yetkililerinin denetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilen kurban kesimlerinin etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bölgedeki etkinlikte vakfa bağlı 12 görevli ve 5 gönüllü kesim ve dağıtım organizasyonlarında görev aldı.

TDV adına bölgedeki çalışmaları yürüten Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve Trabzon Sürmene İlçe Müftüsü Abdullah Çobanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette, kurban faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve etkinlik sonunda fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Gazze'deki durumla ilgili olarak da vekalet kurbanları kesildi. Yaklaşık 100 kurban, 1,5 yıldan fazla süredir İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazzelilerin kurtuluşuna adandı ve kesilen etler Togo'daki yetimhanelere dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yürüttüğü faaliyetlerde 2 bin 100 kurban keserek yaklaşık 21 bin aileye bayram sevinci yaşattı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yürüttüğü faaliyetlerde 2 bin 100 kurban keserek yaklaşık 21 bin aileye bayram sevinci yaşattı.

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