TDV, Van'da 6 Bin 825 Hisse Kurbanlığın Kesimine Başladı

TDV, Van'da Kurban Kesim İşlemlerine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında, 975 büyükbaş hayvanın kesimine başladığını duyurdu. Kesim işlemleri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temaları çerçevesinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu dahilinde yürütülüyor.

Hijyen Koşulları Ön Planda

TDV görevlileri, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini baştan sona yaparak tesisleri denetlediler. Kesim işlemleri, hijyen koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kesim sonrasında elde edilen 6 bin 825 hisse kurban eti, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlenecek.

Genel Müdür Yardımcısı Açıklamalarda Bulundu

TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 8 ayrı noktada kurban kesimi yapıldığını belirtti. Van'daki uygulama hakkında detaylar veren Balkan, "Van'da 3 ayrı noktada 6 bin 825 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Veteriner hekimimiz hayvanları kontrol ediyor. İslami şartlara uygun olup olmadıkları, dün yapılan kontrollerden sonra bugün bir kez daha kontrol edildi." dedi.

Kurban Kesim Süreci

Balkan, kurban kesimlerinin 2 gün süreceğini ve genel bağışta hisse sayısının 850 bini aştığını ifade etti. "Bağışlar devam ettiği için net bir sayı veremiyoruz. Bugün gelecek vekaletlerle birlikte sayımız netleşecek. Van'da ise keseceğimiz hayvan sayısını netleştirdik. Toplam 975 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.