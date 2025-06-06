DOLAR
39,21 0,2%
EURO
44,68 0,6%
ALTIN
4.201,5 0,87%
BITCOIN
4.125.424,6 -4,75%

TDV, Van'da 6 Bin 825 Hisse Kurbanlığın Kesimine Başladı

TDV, Van'da 6,825 hisse kurbanlık için 975 büyükbaş hayvanın kesimine başladı. Kesim süreci hijyen standartlarıyla yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 17:08
TDV, Van'da 6 Bin 825 Hisse Kurbanlığın Kesimine Başladı

TDV, Van'da Kurban Kesim İşlemlerine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında, 975 büyükbaş hayvanın kesimine başladığını duyurdu. Kesim işlemleri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temaları çerçevesinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu dahilinde yürütülüyor.

Hijyen Koşulları Ön Planda

TDV görevlileri, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini baştan sona yaparak tesisleri denetlediler. Kesim işlemleri, hijyen koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kesim sonrasında elde edilen 6 bin 825 hisse kurban eti, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlenecek.

Genel Müdür Yardımcısı Açıklamalarda Bulundu

TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 8 ayrı noktada kurban kesimi yapıldığını belirtti. Van'daki uygulama hakkında detaylar veren Balkan, "Van'da 3 ayrı noktada 6 bin 825 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Veteriner hekimimiz hayvanları kontrol ediyor. İslami şartlara uygun olup olmadıkları, dün yapılan kontrollerden sonra bugün bir kez daha kontrol edildi." dedi.

Kurban Kesim Süreci

Balkan, kurban kesimlerinin 2 gün süreceğini ve genel bağışta hisse sayısının 850 bini aştığını ifade etti. "Bağışlar devam ettiği için net bir sayı veremiyoruz. Bugün gelecek vekaletlerle birlikte sayımız netleşecek. Van'da ise keseceğimiz hayvan sayısını netleştirdik. Toplam 975 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında...

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında...

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!
2
TDV, Burkina Faso'da 35.000 Kurban Hissesini Dağıtacak
3
Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti!
4
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
5
Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu
6
AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Selde Kaybolan Aileye Ziyaret Gerçekleştirdi
7
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım