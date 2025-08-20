TDV Yurtlarında 2025-2026 Kayıtları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt sürecinin başladığı bildirildi. TDV'den vakfın yurtlarında yeni dönem hazırlıkları ve yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yurt ağı ve kapasite

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, vakfın 27 ilde 33 kız ve 13 erkek olmak üzere 46 öğrenci yurdu olduğunu belirtti.

'10 bini aşkın üniversite öğrencisine güvenli, huzurlu ve konforlu bir barınma imkanı sunmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ön başvurularımız şu anda açık.'

Eğitimsel ve sosyal faaliyetler

Yurtlarda öğrencilere ilmi, fikri, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak çok yönlü programlar uygulandığı aktarıldı.

'Bu kapsamda yıl boyunca kurslar, kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve söyleşi programları düzenleniyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı yer alıyor. Yurt eğitim komisyonlarımıza bağlı topluluklar ve bu topluluklardan doğan atölye grupları hem organizasyonel sorumluluk üstleniyor hem de öğrencilerimizin birlikte üretim yapmalarına imkan sağlıyor. Bu yapılar sayesinde öğrenciler, yalnızca izleyici değil, fikir ortaya koyan, uygulayan ve paylaşan bireyler haline geliyor.'

Başvuru ve bilgi

Kurt, yeni dönem için çevrim içi başvuruların başladığını bildirerek, TDV yurtları hakkında detaylı bilgi ve ön kayıt için tdvyurt.com.tr internet adresinin ziyaret edilebileceğini ifade etti.