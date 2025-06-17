TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Artan faturalar hane bütçelerimizi sarsarken, Türk Ekonomi Bankası (TEB) önemli bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. TEB, otomatik fatura ödeme talimatlarına %20 indirim sunarak, milyonlarca kredi kartı sahibine yeni bir tasarruf imkanı sağlıyor.

Bu yeni kampanya kapsamında, TEB Kredi Kartları ile verilen otomatik fatura ödeme talimatlarında, her bir fatura için %20 indirim uygulanacak. Aylık toplamda 250 TL, yıllık ise tam 3.000 TL’ye varan bir indirim imkanı sunuluyor. Ancak bu kampanya için son başvuru tarihinin 14 gün içinde sona ereceği unutulmamalıdır.

TEB Otomatik Fatura Talimatı Kampanyası

Kampanya, 1 Haziran 2024 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kredi kartı sahiplerinin belirtilen tarihler arasında en az 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Bu talimatların farklı fatura türlerine ait olması da şart. Yani elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi alanlara ait faturaların otomatik ödemeye bağlanması zorunludur.

Kampanya dahilinde verilen her fatura için en fazla 50 TL indirim kazanmak mümkün. Böylece, bir ayda toplamda 250 TL’ye kadar indirim elde edilebiliyor, bu da yıllık bazda 3.000 TL’yi bulabiliyor. Eğer farklı türde 5 adet faturanızın her biri için 250 TL’lik otomatik ödeme talimatı verirseniz, toplamda 250 TL indirim kazanabilirsiniz.

Uygulama Koşulları

Banka, kampanyanın sadece TEB Kredi Kartları ile verilen otomatik fatura ödeme talimatlarına geçerli olduğunu vurguladı. Vadesiz hesap üzerinden verilen otomatik ödeme talimatları kampanyanın dışında tutulmaktadır. Ayrıca, indirim kazanılan kartın işlem tarihinde açık olması gerekmektedir.

Kampanya süresince otomatik fatura talimatlarının iptal edilmemesi, indirimin devamlılığı için kritik bir koşuldur. Kampanya başlangıç tarihinden önce aktif olan ancak iptal edildikten sonra tekrar verilen otomatik fatura ödeme talimatları, maalesef kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir.

TEB'in bu kampanyası, hane bütçelerinde tasarruf yapma fırsatı sunarken, kullanıcılar için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.