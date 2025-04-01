Tebbun ve Macron, Cezayir-Fransa Diyaloğunu Güçlendirme Kararı Aldı

Tebbun ve Macron, Diyaloğu Sürdürecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ağustos 2022'de yayımlanan 'Cezayir Deklarasyonu' temelinde iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürme isteklerini yineledi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamalara göre, Macron, telefon görüşmesinde Tebbun ve Cezayir halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, ikili ilişkilerde son aylarda biriken gerilimler ile işbirliği alanları ele alındı.

Yüz Yüze Görüşme Kararı Alındı

İki lider, yakın zamanda yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek, güvenlik ve göç konularında işbirliğinin derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Avrupa, Akdeniz ve Afrika'daki ortak stratejik çıkarlar doğrultusunda eşit ortaklık temelinde diyaloğa devam etme kararı alındı.

Sömürge Dönemi Suçlarıyla Yüzleşme

Macron, Fransa’nın Cezayir’deki sömürge dönemine dair suçlarını aşamalı olarak kabul etme politikasını sürdürüyor. Özellikle 17 Ekim 1961'de Paris’te gerçekleşen ve tarihe 'Paris Katliamı' olarak geçen olay önemli bir yer tutuyor. Söz konusu olayda, yaklaşık 30 bin Cezayirli barışçıl gösteri yaparken, polis müdahalesi sonucunda 300’den fazla Cezayirli hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olay hakkında, Fransa'da daha önce hiçbir adli soruşturma başlatılmamıştı.

Gergin İlişkiler, Tarihi Sorunlar

Cezayir ve Fransa arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin bir seyir izlemekte. Fransa'nın Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki özerklik planına destek vermesi, Cezayir ile olan ilişkileri olumsuz etkilemişti. Cezayir, bu duruma tepki olarak Temmuz 2024'te Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Tarihsel meseleler arasında, Fransız yetkililerin iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivleri ve Paris’teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerine ait kafatasları yer almakta. Ayrıca, Fransa’nın gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanlarına tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi önemli meseleler de çözüm bekliyor.