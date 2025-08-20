Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü

Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın Hasar Verdi

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı içinde bulunan Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangın, bazı dükkanlarda hasara yol açtı. Olayla ilgili ilk bilgiler İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından paylaşıldı.

Olayın Ayrıntıları

Doğu Azerbaycan (Tebriz) Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Sabah saatlerinde Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangında 7 dükkan zarar gördü."

Ferşi, yangında can kaybı yaşanmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Tarihi Çarşı ve Önceki Olay

Çarşıda daha önce de yangınlar görüldü. Tebriz Çarşısı'nda 18 Ağustos günü yine yangın çıkmış, Gorciler Pazarı ile Emir Pazarı arasında yer alan 7 dükkan zarar görmüştü.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşıları arasında yer alıyor. 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen çarşıda, 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol yapılarından olan çarşı, İran'ın önde gelen sanatçılarının elinden çıkan tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.