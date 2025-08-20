DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,69 0,03%
ALTIN
4.375,88 -0,08%
BITCOIN
4.644.798,99 -0,03%

Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü

Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangında 7 dükkan zarar gördü; can kaybı yok, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:59
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü

Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın Hasar Verdi

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı içinde bulunan Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangın, bazı dükkanlarda hasara yol açtı. Olayla ilgili ilk bilgiler İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından paylaşıldı.

Olayın Ayrıntıları

Doğu Azerbaycan (Tebriz) Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Sabah saatlerinde Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangında 7 dükkan zarar gördü."

Ferşi, yangında can kaybı yaşanmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Tarihi Çarşı ve Önceki Olay

Çarşıda daha önce de yangınlar görüldü. Tebriz Çarşısı'nda 18 Ağustos günü yine yangın çıkmış, Gorciler Pazarı ile Emir Pazarı arasında yer alan 7 dükkan zarar görmüştü.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşıları arasında yer alıyor. 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen çarşıda, 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol yapılarından olan çarşı, İran'ın önde gelen sanatçılarının elinden çıkan tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
2
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
3
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
4
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
6
Pakistan'da Muson Felaketi: Ölü Sayısı 746'ya Yükseldi
7
Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'de Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek