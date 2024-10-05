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Tedmur Askeri Havalimanı'na Hava Saldırısı

Suriye'nin Humus ilinde, İran destekli gruplara ait askeri havalimanı hedef alındı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 02:23
Tedmur Askeri Havalimanı'na Hava Saldırısı

Tedmur Askeri Havalimanı'nda Hava Saldırısı

Suriye'nin Humus ilinde, Beşşar Esed yönetiminin kontrolünü İran destekli gruplara devrettiği Tedmur Askeri Havalimanı, hava saldırısına uğradı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, kimliği belirsiz hava araçları, saat 00:30 civarında Humus ilinin doğusundaki havalimanına ve çevresinde bulunan, İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

T4 Askeri Havalimanı’ndaki Patlamalar

Yerel kaynakların aktardığına göre, saat 01:15 sularında İran destekli grupların roket geliştirme ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü T4 Askeri Havalimanı'nda sesler duyuldu. Bu havalimanı, mühimmat ve askeri eğitim üssü olarak bilinmektedir.

İsrail'in Saldırıları

Şu ana kadar İsrail makamları veya Suriye rejimi, gerçekleşen saldırılar hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Hatırlanacağı üzere, İsrail, 2011 yılından bu yana Suriye’de İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktaları zaman zaman hedef aldı.

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