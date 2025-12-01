TEDxAtatürkUniversity "Perde" Temasıyla Erzurum'da Buluştu

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen TEDxAtatürkUniversity etkinliği "PERDE" temasıyla gençlere ilham verdi; konuşmalar, atölyeler ve konserlerle dolu bir gün sunuldu.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen TEDxAtatürkUniversity etkinliği, bu yıl "PERDE" temasıyla katılımcılarla buluştu. Fikirleri dönüştüren, görünmeyeni görünür kılan ve yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan program, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, girişimcilerden sanatçılara kadar geniş bir kitle tarafından ilgi gördü.

Açılış ve Program

Etkinlik, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ev sahipliğinde başladı. Törene; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik, Öğrenci Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Oltulu ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikten Öne Çıkanlar

Gün boyunca piyano dinletisi, atölye çalışmaları, ilham verici konuşmalar ve bir ödül töreni gerçekleşti. Katılımcılar, hem bilgi paylaşımının hem de sosyal etkileşimin yoğun olduğu bir program deneyimledi. Organizasyonda sunulan zengin ikramlar ve sürpriz etkinlikler de etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Perde Temasının Mesajı

TEDxAtatürkUniversity ekibi, "Perde" temasının görünmeyen gerçekleri ortaya çıkarma ve düşünce biçimlerini yenileme amacı taşıdığını belirtti. Konuşmacılar; hayal gücünün gücü, toplumsal dönüşüm, bireysel gelişim, inovasyon ve bilinçaltının dinamikleri gibi başlıklarda görüşlerini paylaştı. Etkinlik boyunca sıkça "Bir perde açılır ve yeni bir sahne başlar" vurgusu öne çıktı.

Prof. Dr. Meral Oltulu'nun Açıklaması

Programın açılış konuşmasını yapan Öğrenci Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Oltulu, TEDx platformunun öğrencilerin özgüvenini, ifade becerilerini ve potansiyelini ortaya koymada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Doç. Dr. Oltulu: "Perde temasıyla düzenlenen bu etkinlik, öğrencilerimizin görünmeyeni görme, sorgulama ve kendi fikirlerini cesaretle ortaya koyma süreçlerine güçlü bir destek sunuyor."

Rektör Hacımüftüoğlu: "Siz İnanmazsanız Hiç Kimse İnanmaz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada hayal kurmanın ve bu hayallere inanmanın önemine dikkat çekti. Hacımüftüoğlu: "Bir hayaliniz varsa, ona inanın ve yola çıkın. Çünkü siz inanmazsanız hiç kimse inanmaz." Ayrıca gençleri TEDx platformlarına ve yenilikçi girişimlere katılmaya davet etti.

Mehmet Sekmen: Erzurum'un Genç Enerjisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TEDxAtatürkUniversity’nin kente dinamizm kazandıran bir organizasyon olduğunu söyledi. Sekmen, "Gençlerimizin hayal gücü ve üretkenliği, şehrimizin en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı ve programın Erzurum için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Genç Katılımcıların Yoğun İlgisi

Atölyeler, müzik dinletileri ve uygulamalı oturumlarla zenginleştirilen program, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisini çekti. Katılımcılar etkinliği "ilham veren bir buluşma" olarak değerlendirirken, gün boyu süren çekilişler ve sürpriz etkinlikler etkinliğin enerjisini yükseltti.

Atatürk Üniversitesi, TEDx etkinliğine ev sahipliği yaparak gençlerin düşünsel dünyasını zenginleştiren bir platform sundu. Etkinlik, katılımcılar ve konuklar tarafından olumlu geri bildirim aldı.

