TEI'den 17 Bin Fidanla 40. Yıl Hatıra Ormanı

Kurulduğu 1985 yılından bu yana Türkiye havacılık tarihine pek çok ilki ve rekoru kazandıran TEI, çalışanlarının katkılarıyla 17 bin fidan bağışıyla TEI 40. Yıl Hatıra Ormanı'nı oluşturdu.

Yeşil Vatan Seferberliği ile uyumlu proje

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği vizyonu doğrultusunda hayata geçirildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla tamamlanan çalışma, 2025'te meydana gelen orman yangınlarının yol açtığı tahribatı hafifletmeyi ve orman nüfusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar ve törendeki sözler

Ağaç dikim etkinliğine TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Eskişehir İşletme Müdürü Doğan Kiras ve TEI çalışanları katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Bu yıl toplam 22 binin üzerinde fidan bağışladık. Bunu sadece kurum olarak gerçekleştirmedik, ciddi bir kısmı çalışanlarımızın şahsi bağışlarından oluşuyor. Türkiye, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri. Bu konuda kurumlarımız çok iyi çalışıyor. Orman yangını olan bölgelerimize de çok hızlı bir şekilde kaybedilen ağaç sayısından fazla ağaç dikiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hasan Bozan ise, "İnşallah bu bağış ülkemizin ormanlık alanları genişletecek ve küresel ısınmayla mücadelede önemli bir destek sağlayacak. Başta Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer bağışlar ve kampüs çalışmaları

TEI, TUSAŞ Muharrem Can Hatıra Ormanı'na 5 bin, TEI stajyerleri için ise 500'e yakın fidan bağışladı. Böylece kurum bu yıl toplam 22.500 ağaç bağışında bulundu.

Doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdüren TEI, Eskişehir kampüsünde yer alan 45 farklı ağaç türünde yaklaşık 7 bine yakın ağaç nüfusunu da giderek artırıyor.

KURULDUĞU 1985 YILINDAN BUGÜNE TÜRKİYE HAVACILIK TARİHİNE PEK ÇOK İLKİ VE REKORU KAZANDIRAN TEI, ÇALIŞANLARININ KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 17 BİN FİDAN BAĞIŞIYLA TEI 40. YIL HATIRA ORMANI’NI OLUŞTURDU.