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TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

TEİAŞ, enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen önlisans mezunları için 435 kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:53
TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

TEİAŞ'tan İş İmkanları!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, kariyer hayalleri peşinde koşan önlisans mezunlarına yönelik yüzlerce personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Enerji sektörünün dev ismi, bünyesindeki iş yerlerinde istihdam etmek üzere toplamda 435 sürekli işçi alacak. İşte bu tarihi işçi alımının tüm detayları ve başvuru koşulları...

TEİAŞ Personel Alımı Hakkında

TEİAŞ, sürekli büyüyen ve gelişen yapısı ile istihdamını güçlendirmeye devam ediyor. Kurumun resmi duyurusuna göre, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında toplamda 435 personelin alımı yapılacak. Bu alımın büyük bir kısmı, enerji iletiminin temelini oluşturan teknik kadrolara ayrıldı.

Farklı uzmanlık alanlarına yönelik kadrolar şunlardır:

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

  • Teknik Kadrolar (Toplam 419 Personel):
    • Elektrik Teknikeri: 340
    • Elektronik Teknikeri: 41
    • İnşaat Teknikeri: 21
    • Harita Teknikeri: 10
    • Sıhhi Tesisat Teknikeri: 4
    • Kaynak Teknikeri: 2
    • Ziraat Teknikeri: 1
  • Yardımcı Hizmetler Kadroları (Toplam 16 Personel):
    • Aşçı (Önlisans): 8
    • Resepsiyon Görevlisi (Önlisans): 5
    • İtfaiyeci (Önlisans): 1
    • Garson (Önlisans): 2

Başvuru Süreci

TEİAŞ'ın kadrolu işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak. İŞKUR'un web sitesinde 21 Nisan 2025 tarihinde yayınlanacak ilan ile başvurular başlayacak. Başvurular, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde, yani 21 Nisan 2025 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvuru yapılabilecek yerler:

Teknik Kadro için Başvuru Şartları

TEİAŞ'ın teknik kadrolarına başvuracak adayların belirli genel ve özel şartlar taşıması gerekiyor. Genel şartlar arasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen koşullar yer almakta.

Özel şartlar:

  • Elektrik Teknikeri: Elektrik, Elektrik ve Enerji, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım önlisans programlarından mezun olma.
  • Elektronik Teknikeri: Elektronik veya Elektronik ve Otomasyon bölümlerinden mezun olma.
  • Harita Teknikeri: Harita ve Kadastro önlisans programından mezun olma.
  • İnşaat Teknikeri: İnşaat Teknolojisi ile ilgili önlisans programlarından mezun olma.
  • Sıhhi Tesisat Teknikeri: Yapı Tesisat Teknolojisi ile ilgili önlisans programlarından mezun olma.
  • Yardımcı hizmetler için şartlar: Aşçılık, Resepsiyon Görevlisi gibi pozisyonlar için ilgili önlisans programlarından mezun olmak gerekiyor.

Başvuru koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için resmi kaynakları takip edebilirsiniz.

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