Tekin Afyonkarahisar'da açıkladı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde dönüşüm

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar'da düzenlenen programda 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte başlattıkları Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedef ve uygulamalarını anlattı.

Modelin amaçları ve yol haritası

Tekin, termal bir otelde yapılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Arapça Öğretmenleri Eğitici Eğitimleri" programında yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim dönemini devrim niteliğinde bir süreç olarak tanımladıklarını söyledi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan, devlet ve milletin el ele vererek önümüzdeki yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapma idealiyle çıktıklarını, bu yolculukta eğitimin kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Tekin, "Hal böyle olunca bizim de kendimizi revize etmemiz lazım. Demode kalmamak için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi olarak ikinci yaklaşımımız da buydu. Öyle bir yolculuğa çıktık." sözleriyle değişimin zorunluluğuna dikkat çekti.

Güncellenen eğitim anlayışı

Bakan, geçmişte müfredatın 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yılların başındaki bilgi yükleme odaklı yaklaşımla şekillendiğini belirterek, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim metodolojisinde kırılmalar yarattığını kaydetti. 2013-2018 yıllarında müsteşarlık yaptığı dönemde uluslararası platformlarda bu eleştirilerle sıkça karşılaştıklarını aktardı.

Tekin, çocukların artık okul dışında farklı ve hızlı bilgi kaynaklarına erişebildiğini, bu nedenle eğitim sisteminin kendisini yenilemesi gerektiğini ifade etti: "Şimdi artık çocuklarımız bir yarıyıl boyunca, bir eğitim öğretim yılı boyunca kendisine vereceğimiz şeyleri çok farklı bilgi kaynaklarından hızlıca öğrenebiliyorlar. Hal böyle olunca bizim de kendimizi revize etmemiz lazım."

Yabancı dil eğitiminde düzenlemeler

Bakan, yabancı dil eğitiminde Türkiye'de gramerin iyi öğretildiğini ancak iletişim becerisinde eksiklikler bulunduğunu belirtti. İngiltere'deki bir toplantıda kendilerine aktarılan örneği anımsayan Tekin, öğrencilerin gramerde başarılı olmalarına karşın kendilerini ifade etmekte zorlandığını söyledi.

2016-2017'de başlatılan pilot yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasının iki yıl izlendiğini ve pozitif sonuç alındığını belirten Tekin, bu uygulamanın revize edilerek çoklu yabancı dil sınıflarına dönüştürüldüğünü aktardı. Bakan, uygulamanın kapsamını şu şekilde paylaştı: "12-14 saat bir yabancı dil olmak üzere, 'Çocuklarımız doğru yaş grubunda yani bizdeki karşılığında 5. sınıflara tekabül eden dönemde yabancı dil öğrensinler' dedik. Şu anda 1000'in üzerinde okulumuzda uygulanıyor. Çok da başarılı."

Ayrıca yabancı dil eğitiminde ölçme değerlendirme sisteminin değiştirildiğini, değerlendirmelerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme alanlarında yapıldığını ve Arapçanın da bu uygulamaya dahil edilmesi için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Ana dil becerilerinde yeni yaklaşım

Tekin, sosyal medya ve teknolojik ortamların çocukların ifade biçimlerini etkilediğini, bu durumun sadece yabancı dil değil ana dil becerilerinde de eksikliklere yol açtığını söyledi. Bu nedenle 2023 yılında ana dil becerilerine yönelik düzenlemeler yaptıklarını açıkladı.

Bakan, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ölçme değerlendirme mekanizmalarını güncelleyerek geçme notunu 70'e çıkardıklarını vurguladı. Tekin, amacın öğrencilerin gündelik iletişimdeki sınırlı kelime dağarcığını genişleterek yabancı dil öğrenimini desteklemek olduğunu belirtti: "Önce çocuk ana dilde kendisini ifade edecek ki yabancı dil becerileri gelişsin."

Sahadaki uygulayıcılara teşekkür

Konuşmasının sonunda Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini sahada uygulayan eğitimcilere teşekkür ederek, bu dönüşüm sürecine katkı veren tüm paydaşlara kapılarının açık olduğunu ifade etti.

